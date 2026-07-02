Haberler

Özgür Çelik'ten Komedyen Göktaş'ın Gözaltına Alınmasına Tepki: Ters Kelepçeli Gözaltı Uygulaması Kabul Edilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, komedyen Deniz Göktaş'ın ters kelepçeli gözaltına alınmasını ve görüntülerin servis edilmesini eleştirerek, hukuksuz yöntemlere izin vermeyeceklerini söyledi.

(İSTANBUL)- CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Ters kelepçeli gözaltı uygulaması ve görüntülerin küçük düşürme maksadıyla servis edilmesi kabul edilemez" dedi.

CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tepki gösterdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Komedyen Deniz Göktaş'a yönelik ters kelepçeli gözaltı uygulaması ve görüntülerin küçük düşürme maksadıyla servis edilmesi kabul edilemez. Buradaki niyet ve propaganda çok bellidir. Hukuksuz yöntemlerin Türkiye'nin 'yeni normali' haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz."

Gazetecilerin, sanatçıların, bilim insanlarının, sendikacıların, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, siyasetçilerin ve toplumun farklı kesimlerinden halkımızın fikir ve düşünce hürriyetini hedef almak kutuplaşma siyasetinin ana konusu oldu.

Beğenmediğiniz her fikrin, hoşlanmadığınız her esprinin ya da işinize gelmeyen her haberin karşısına devletin kamusal gücünü çıkartarak 'toplum mühendisliği' yapmaktan vazgeçilmelidir.

Türkiye'yi sosyal medya operasyonlarıyla yönetmeye çalışan bu hukuksuz bozuk düzene karşı anayasal haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor

Dünya Kupası'nın yıldızları Amed'e geliyor! Başkan dev müjdeyi verdi
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci

Bu adamın 3 farklı mesleği var! Hepsini aynı anda yapıyor
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri

İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası! Yeni görüntüleri çıktı
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke