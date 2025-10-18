CHP'li Bulut'tan RTÜK Açıklamalarına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sokak röportajlarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin "Eleştiriden korkan, gerçeği duymaktan kaçan bu anlayış, demokrasinin değil, otoriterliğin göstergesidir. Bu ülkede kimse 'geçinemiyoruz', 'işsiziz', 'barınamıyoruz' diyemesin diye mi RTÜK var? Bu açıklama; ifade özgürlüğünü hedef alan, halkın sesini kısmaya yönelik açık bir sansür girişimidir. Mikrofonu sustursanız da sokak konuşur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sokak röportajlarında bilinçli yönlendirme çabaları ile "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturulduğunu ileri sürerek, "RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK'e idari para cezaları, TV'lerin ekranını karartmak yetmedi, sıra sokak röportajlarına geldi. 'Sokak röportajlarıyla karamsarlık yayılıyormuş!' Sokakta konuşan vatandaş 'her şey kötüye gidiyor' diyorsa, bu bir algı operasyonu değil, iktidarın yarattığı acı tablonun ifadesidir. Mutfakta tencere kaynamıyorsa, insanlar geçinemiyorsa, işsizlik ve yoksulluk artıyorsa; yurttaşın söylediği şey propaganda değil, yaşadığı gerçektir.

Sizin göreviniz de halkın sesini bastırmak değil; medyanın özgürce yayın yapabilmesini güvence altına almaktır. Bağımsız olması gereken RTÜK, bugün Saray'ın gölgesinde hareket eden bir propaganda aygıtına dönüşmüştür. Eleştiriden korkan, gerçeği duymaktan kaçan bu anlayış, demokrasinin değil, otoriterliğin göstergesidir. Bu ülkede kimse 'geçinemiyoruz', 'işsiziz', 'barınamıyoruz' diyemesin diye mi RTÜK var? Bu açıklama; ifade özgürlüğünü hedef alan, halkın sesini kısmaya yönelik açık bir sansür girişimidir. Mikrofonu sustursanız da, sokak konuşur."