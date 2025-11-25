CHP'li Bulut: Savcının Medyaya Röportaj Vermesi Yargının Bağımsızlığına Saldırı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bir savcının iktidarın medya organlarına röportaj vermesi, kara propaganda yapması yargının bağımsızlığına açık bir saldırıdır. Görevi hukuku temsil etmek, adalet dağıtmak olan bir savcının halkı ikna etmek için medyaya sığınması iddianamesinin boş olduğunun, yargının iktidarın arka bahçesine dönüştüğünün en somut göstergelerinden biridir. Bu kabul edilemez ve asla normalleştirilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Yeni Şafak gazetesine verdiği röportaja ilşikn X hesabından paylaşım yaptı. Bulut, şunları kaydetti:

