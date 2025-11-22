Haberler

CHP'li Bülbül'den Orman Yangınına Geç Müdahale Eleştirisi

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Bozdoğan Kavaklı'da çıkan orman yangınında müdahalede yaşanan gecikmelere dikkat çekerek Orman Bakanlığı'nı eleştirdi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin neden zamanında sahada olmadığına dair sorular sordu.

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Bozdoğan Kavaklı'da başlayan orman yangınına müdahalede gecikme yaşandığını belirterek "Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçakları ve helikopterleri neredeydi? Neden zamanında sahada değildi? Ormanlarımız ihmal kabul etmez" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, resmi X hesabından yaptığı açıklamayla yangın söndürme kapasitesindeki eksikliklere dikkat çekti. Bülbül, yangına müdahalede gecikme olduğunu öne sürerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nı eleştirdi. Bülbül, şunları kaydetti:

"Aydın Bozdoğan Kavaklı'da başlayan yangında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Bölgeye ulaşan Jandarma helikopterine, sahada görev yapan tüm ekiplere ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak şu gerçeğin altını çizmek gerekiyor: Orman Bakanlığı'na ait yangın söndürme helikopterlerinin sözleşmelerinin zamanında yenilenmediği ve bu nedenle müdahalede gecikme yaşandığı ifade ediliyor. Bu hazırlık eksikliği olmasaydı, yangın bu kadar büyümeyecek, risk daha erken azaltılabilecekti. Bu nedenle soruyorum: Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçakları ve helikopterleri neredeydi? Neden zamanında sahada değildi? Ormanlarımız ihmal kabul etmez. Tüm ekiplerin bir an önce yangını kontrol altına almasını diliyor, Bozdoğan halkına geçmiş olsun diyorum."

