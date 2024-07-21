CHP'li Başarır, Perinçek'i sert bir şekilde eleştirdi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı televizyon programında "hiç kimse PKK'nın yandaşı olan bir partiyi Ankara'nın tepesine oturtmaz" diyen Doğu Perinçek'i sert bçimdi eleştırdi. CHP'li Başarır, Perinçek için "siyasi bir bunak olan Doğu Perinçek denen utanmaz; partimiz hakkında ipe sapa gelmez cümleler kullanmış" dedi.

Katıldığı televizyon programında CHP'yi PKK ve FETÖ'yle işbirliği yapmakla suçlayan Doğu Perinçek'e, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır X hesabından sert bir biçimde cevap verdi. Perinçek'e " Sen haddini bileceksin" diyen CHP'li Başarır şu ifadeleri kullandı:

"İradesini iktidar ve yanlılarına ipotek veren, siyaseten beyin ölümü gerçekleşen ve siyasi bir bunak olan Doğu Perinçek denen utanmaz; partimiz hakkında ipe sapa gelmez cümleler kullanmış. Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez. Sen haddini bileceksin! Partimizin ve ülkemizdeki seçmenlerin adını, iradesini ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin! Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz"