CHP'li Başarır: Mersin'in hakkı olan liman Mersin'de yapılmalı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekilii Ali Mahir Başarır, AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in Mersin'e yapılması planlanan Ana Konteyner Limanı'nın Adana'ya yapılacağına ilişkin açıklamaları üzerine; "Mersin'in hakkı olan bu limanın Mersin'de yapılmasını, yatırımın Mersin'de yapılmasını istiyoruz. Mersin'i hiç kimse sahipsiz sanmasın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik'in Mersin'e yapılması planlanan Ana Konteyner Limanı'nın Adana'ya yapılacağına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Başarır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün Ömer Çelik, Ana Konteyner Limanı'nın Adana'da olacağını ve yatırım planının alındığını açıkladı. Oysa Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı'nda Mersin'de yapılıyordu. Ne oldu? Ne değişti? Birileri Mersin'i sahipsiz sanıyor. Önce Mersin'de yapılacağını söyleyeceksin, milyonlarca vatandaşımız umutlanacak. Sonra Adana Milletvekili olan parti sözcün Adana'ya alındığını söyleyecek. Ben Adana-Mersin tartışması yaratmak istemiyorum burada ama ilk olarak alınan kararda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Projesi'nde Mersin'de yapılacaktı bu konteyner limanı. Biz Mersin'in hakkı olan bu limanın Mersin'de yapılmasını, yatırımın Mersin'de yapılmasını istiyoruz. Mersin'i hiç kimse sahipsiz sanmasın."