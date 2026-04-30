CHP'li Başarır'dan "Tatil Görüntüsü" Tepkisi: "İçişleri Bakanı'na, İktidara Sesleniyorum. Yaptığınız Bu İşin Altında Kalırsınız"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyada yayılan tatil görüntülerinin, Antalya teleferik kazasıyla aynı gün gibi gösterilerek servis edilmesine tepki gösterdi. Görüntülerin sızdırılmasını "planlı bir algı operasyonu" olarak nitelendiren Başarır, "Buradan İçişleri Bakanına, iktidara sesleniyorum, yaptığınız bu işin altında kalırsınız. Bu görüntüler nereden geldi?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kendisi ve aileleriyle yaptıkları bir tatilden görüntülerin, Antalya'daki teleferik kazasının olduğu gün ile ilişkilendirilerek servis edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Başarır, şunları söyledi:

"Son günlerde maalesef yargı ile iktidarın uzantısı troller, basının bir kısmı ve emniyetteki bir çete ile uğraşmak durumundayız. Çok yazık ülkemize yakışmayan durumlar. 1960-70-80'lerde görmediğimiz durumlar. Bugün çadır devleti diyebileceğimiz, demokasisi olmayan ülkelerde görediğimiz durumları yaşıyoruz. Dün bunlardan bir tanesini parti olarak yaşadık. Tam bir alçaklıkla karşı karşıya kaldık. Yine operasyon çocukları iş başındaydı. Bir plan yapılıyor, uygulanıyor ve bizler ailemizin, çocuklarımızın, toplumun karşısında küçük düşürülmeye çalışılıyoruz. Oysa biz, ailemizi, toplumu utandıracak hiçbir şey yapmadık, yapmayız."

Burada emniyet, medya, finans ayağı var. Bunu belli bir plan dahilinde yapıyorlar. Bizler ailelerimizle bir tatil yaptık. Bundan daha doğal bir şey var mı? Çocuklarımızla, ailelerimizle, eşlerimizle yaptık. Bir şekilde o görüntüler dün basına servis edildi ve teleferik faciasının olduğu günde 'alem' yaptığımız söylendi. Oysa 12 Nisan 2024 yani o facianın gerçekleştiği gün milletvekilleri ile ben oradaydım. 48 saat uyumadım. Buna rağmen algı yapıldı. Onlarca, yüzlerce haber sitesi bu algıyı yapmış. 'Teleferik faiciasında Özgür Özel ve kurmayları lüks teknede eğlendi' demişler, oysa bir yalan."

"Ne yapmışız, halkın vergileriyle 500 milyon dolarlık uçan sarayla Dalaman'a inip tatil yapmamışız"

Ali Mahir Başarır, medyayla, devletteki bir çeteyle özel hayatlarının sorgulanmak istendiğini belirterek, "Buradan İçişleri Bakanına, iktidara sesleniyorum, yaptığınız bu işin altında kalırsınız. Bu görüntüler nereden geldi? İki ihtimal var, ya bu ülkenin ana muhalefet lideri, grup başkanvekili, milletvekilleri takip ediliyor ya da emniyette bir şekilde ele geçirdiğiniz cep telefonlarını basınla paylaşıyorsunuz. Bu görüntüleri biz paylaşmadık" dedi.

Kendi paralarıyla, aileleriyle tatil yaptıklarını belirten Ali Mahir Başarır, şöyle devam etti:

"Bugün Marmaris'teki sarayın bedeli 1 milyar dolar. Orada tatil yapan Emine Hanımın, çocuklarının, torunlarının görüntülerini biri çekip paylaşsa gün yüzü göremezsiniz. Siz kimsiniz ki bizim ailemizin tatildeki görüntülerini telefonu ele geçirip emniyet vasıtasıyla toplumla paylaşıyorsunuz. Susurluk'ta mı yaşadık, FETÖ de mi? Siz zorla insanları alıp, telefonunu ele geçirip savcılık kanalıyla emniyete teslim edip oradaki görüntüleri servis ediyorsunuz. Ne yapmışız, kötü bir şey mi yapmışız? Bu halkın vergileriyle 500 milyon dolarlık uçan sarayla Dalaman'a inip Marmaris'teki 1 milyar dolarlık yazlıkta tatil yapmamışız. Kim bu görüntüleri yaydı soruyorum."

"Bizim aile görüntülerimizi yaymak için kimden izin aldınız?"

Yapmış olduğumuz bir tatil, kirli bir algıyla videoya montaj tarihi eklenerek, Antalya'daki teleferik kazasına denk getirilerek algı yaratılıyor. Bu bir devlet, bir hukuk krizidir. Bu dakikadan sonra bunu ortaya koymayan Cumhurbaşkanı ve bakanlar o koltukta oturamaz. Bu çeteyi yargıya teslim et ve deşifre et. Süleyman Soylu dün grup toplantısında görüntü alan bir gazeteciye 'kimden izin aldın' dedi. Burası Meclis, sizin de göreviniz çekmek. Ama buna rağmen eline vurdu. Ben soruyorum, bizim aile görüntülerimizi yaymak için kimden izin aldınız? Bazı gazeteciler 'bu çok normal' diyor. O zaman yatak odamıza da kamera koyun ki iş oraya doğru gidiyor."

"O yat kiralanmış, oradaki bir iş adamının falan da değil"

Başarır, yatın bir iş insanına ait olduğu iddialarına ilişkin ise "O yat kiralanmış, oradaki bir iş adamının falan da değil. Hazım Giray benim çocukluk arkadaşımdır, hiçbir sabıkası yoktur. Hayatta tek bir ihale almıştır o da Cumhurbaşkanlığının bizzat yaptığı özelleştirme idaresinden parasını peşin vererek yaptığı ihaledir. Bu her yaz yaptığımız bir tatildir. Bunun da tamamını kendimiz ödüyoruz. Çok lüks falan değil, herkesin yapabileceği bir tatildir" dedi. Başarır, tatilin kazadan çok sonra yapıldığını aynı tarihte olmadığını belirtti.

Kaynak: ANKA