CHP'li Başarır'dan İnfaz Yasası Eleştirisi

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan failin işlediği suçlara işaret ederek, son dönemde gündeme gelen infaz sisteminde öngörülen değişikliklere ilişkin "Bunu Meclis oturup tartışmalı, Saray'dan bir infaz yasası gelmemeli. Toplumu rencide edecek, vicdanları rahatsız edecek bir düzenleme olmamalı" dedi.

Ali Mahir Başarır, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Özgür Özel'e yönelik İstanbul'da Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından yapılan fiziksel saldırının failinin işlediği suçlara işaret etti. Başarır, "2 çocuğunu öldürmüş, birini ağır yaralamış, diğeri kaçarak kurtulmuş. Dört çocuğunu öldürüyordu bu adam. Şimdi ne olacak? Bu infaz indiriminin neyini konuşacağız? 10'ar yıl indirim oldu herkesten, herkesi saldık, sonra vahim olaylar, cinayetler oldu… Topluma nasıl cevabını vereceğiz? Şimdi bu şartlarda infaz indirimi ne olacak?" diye konuştu.

Bazı nitelikli suç tiplerinin bu kapsama girmemesi gerektiğini vurgulayan Başarır, şunları kaydetti:

"Afla infaz düzenlemesi önümüzdeki büyük sorunlardan bir tanesi. Bir tarafta mağdurlar, bir tarafta suçlular. Türkiye'de 2005'ten bugüne kadar en çok iki kanun değişmiş, biri İhale Kanunu, diğeri Ceza Kanunu. Ceza Kanunu'nu oturtamamışız. Bir ülkenin ceza siyaseti bu kadar değişir mi? Anayasa'ya affın teklif edilemeyeceği suç tiplerini koymalıyız. Nedir bunlar? Çocuğu nitelikli taciz, nitelikli cinayet, nitelikli uyuşturucu, terör yöneticileri… Bunlara affın teklif edilemeyeceğini Anayasa'ya koyarsak, diğer suçları tartışabiliriz.

Bu konuda toplumu rahatsız edici bir adım atılmamalı, toplum buna evet demeli. Bunu Meclis oturup tartışmalı, Saray'dan bir infaz yasası gelmemeli. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanır. Toplumu rencide edecek, vicdanları rahatsız edecek bir düzenleme olmamalı."