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CHP'li Başarır'dan Beyazıt Meydanı'nda Sert Açıklamalar

CHP'li Başarır'dan Beyazıt Meydanı'nda Sert Açıklamalar
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beyazıt Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nde diplomanın gasp edildiğini savunarak, mahkemeye ve okul yöneticilerine hukuksuzluğa ortak olmamaları çağrısında bulundu. Başarır, halkın diplomayı geri alacaklarını ifade etti.

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beyazıt Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Burada hem bu okulun yöneticilerine kararı verenlere hem saraya hem de bu kararı iptal etmesi gereken mahkemeye sesleniyoruz hukuksuzluğa bu ahlaksızlığa ortak olmayın" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Beyazıt Meydanı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Başarır, şunları kaydetti:

"Sol tarafta tarihi İstanbul Üniversitesi, dünyanın en iyi hocaları yıllarca burada görev yaptı. Bugün bu üniversite, Cumhurbaşkanı adayımızın diplomasını gasp etti, burada gasp edenler var. Burada da o gaspı protesto eden onbinlerce yurttaşımız var, Beyazıt Meydanı'nda. O yüzden bugün burada hem bu okulun yöneticilerine, kararı verenlere hem saraya hem de bu kararı iptal etmesi gereken mahkemeye sesleniyoruz; hukuksuzluğa bu ahlaksızlığa ortak olmayın. İşte halk burada meydan burada onlar diplomayı istiyor, siz diplomayı gasp ediyorsunuz o diplomayı sizden alacağız. Öyle de alacağız böyle de alacağız.

"Biz bugün Beyazıt'tayız, hafta sonu Van'dayız daha çok alandayız"

Birileri bize 'biz size Türkiye'nin en ağır katilini yolluyoruz, size dokunuyor' dedi. Biz de dedik ki bunu gördük. Biz bugün Beyazıt'tayız, hafta sonu Van'dayız daha çok alandayız. Hadi oradan, hadi oradan."

Kaynak: ANKA / Güncel
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