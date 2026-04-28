CHP'li Bağcıoğlu: Atama Düzenlemesi Önemli Bir Adım, Ancak Vefa Mücadelesi Tamamlanmadı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, MSB şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının atamalarına ilişkin düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, şehit aileleri ve gazilerin çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu söyledi. Bağcıoğlu, "Atama düzenlemesi doğru bir başlangıçtır; fakat mücadele tamamlanmış değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gazilere yönelik hak düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bağcıoğlu, 12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenledikleri "Şehit Aileleri ve Gaziler / Kahramanlara Vefa Çalıştayı"nın yalnızca bir toplantı olmadığını, yıllardır çözüm bekleyen sorunlara karşı ortaya konulan kapsamlı bir iradenin ifadesi olduğunu belirtti.

Çalıştayda şehit aileleri, gaziler, dernek temsilcileri ve uzmanlarla birlikte hazırlanan sonuç raporunda hak kayıplarını giderecek, yaşam standartlarını yükseltecek ve devletin vefa sorumluluğunu güçlendirecek somut öneriler sunduklarını ifade eden Bağcıoğlu, bu kapsamda TBMM'ye 18 kanun teklifi ve 6 soru önergesi verdiklerini söyledi.

MSB şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının atamalarına ilişkin son düzenlemeyi değerlendiren Bağcıoğlu, söz konusu adımın uzun süredir savundukları talepler açısından önemli olduğunu belirtti.

Bağcıoğlu, düzenlemenin yalnızca bir istihdam politikası olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu düzenleme, sosyal devlet anlayışının gereği olarak değerlendirilmeli; yalnızca bir istihdam politikası değil, aynı zamanda vefa borcunun kurumsal bir yansıması olarak görülmelidir" dedi.

Çalıştayda ortaya konulan önerilerin uygulanabilir olduğunun bu gelişmeyle bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Bağcıoğlu, "Biz sadece eleştirmedik; çözüm ürettik, yol gösterdik, yapılması gerekenleri madde madde ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

"Kazanımlar önemli ama yeterli değil"

Bağcıoğlu, daha önce hayata geçirilen doğal gaz indirimi, üniversite sınavında ek puan ve kontenjan hakkı ile 25 yaşını aşmış şehit ve gazi çocuklarına dijital tanıtım kartı verilmesi yönündeki düzenlemelerin de önemli kazanımlar olduğunu belirtti.

Ancak bu adımların yeterli olmadığını söyleyen Bağcıoğlu, çalıştay raporunda yer alan birçok başlığın hala çözüm beklediğini kaydetti.

"Er ve erbaş gazilerimizin talepleri hala gündemde"

Bağcıoğlu, er ve erbaş gazilerin emsal maaş talepleri, sağlık hizmetlerine erişim sorunları, protez ve rehabilitasyon destekleri, asker hastanelerinin yeniden açılması, sosyal hakların genişletilmesi ve terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi statüsü verilmeyenlerin haklarının teslim edilmesi gibi temel meselelerin hala gündemde olduğunu söyledi.

Eksik kalan düzenlemelerin ertelenmemesi gerektiğini belirten Bağcıoğlu, "Burada bekleyen her adım, geciken bir hakkın karşılığıdır" dedi.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemelerde siyasi ayrım gözetmediklerini ifade eden Bağcıoğlu, "Kimden geldiğine bakmaksızın, şehit aileleri ve gazilerimizin yararına olan her düzenlemeyi destekleriz. Çünkü bu konu siyaset üstüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Bağcıoğlu, vefanın partiler arası rekabetin değil, milletin ortak sorumluluğunun konusu olduğunu vurguladı.

Açıklamasını bütüncül çözüm çağrısıyla tamamlayan Bağcıoğlu, "Kahramanlarımıza borcumuzu parça parça değil, bütüncül bir anlayışla ödemeliyiz. Atama düzenlemesi doğru bir başlangıçtır; fakat mücadele tamamlanmış değildir. Şimdi sıra, çalıştayda ortaya koyduğumuz tüm önerileri hayata geçirerek gerçek anlamda vefayı kurumsallaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA