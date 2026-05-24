CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... CHP İzmir İl Başkan Vekili Aydın: "Türk Milletinin Tepkisi Ağır Olur"

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkan Vekili ve CHP Adalet Politikaları Kurulu üyesi Murat Aydın, polisin, CHP Genel Merkez binasına otopark girişindeki zincirleri, ardından da demir kapıyı kırarak girmesi, içeriye gaz atması ve partililere göz yaşartıcı gaz kapsülü sıkmasına tepki göstererek, "CHP'nin ve Türk milletinin buna tepkisi ağır olur. Herkes aklını başına devşirsin" dedi.

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından alana yerleştirilen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı ve plastik mermi kullanarak Genel Merkez binasına müdahalede bulundu. Genel Merkez'de yaşananlar anlık olarak CHP İzmir İl Başkanlığı'nda devam eden nöbette partililer tarafından takip edildi.

"BU YAPILAN BİR DARBEDİR"

Anayasal suç işlendiğini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Bu yapılan bir darbedir. Anayasal düzenin işlemesini cebren engelleme girişimdir. Bu eylem, TCK gereğince 'Anayasayı ilga teşebbüs' suçudur. ve cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bugünkü iktidara güvenenler, bugünkü saraya yaslananlar unutmasın, bu suçun zaman aşımı süresi 30 yıldır. ve hepsi yargılanacaklar. Hepsi bunun hesabını verecekler. Cumhuriyeti kuran partiye polis zoruyla girmek ne demektir, hepsi görecekler. Cumhuriyet Halk Partisi bir bina değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, bir il başkanlığı, bir genel merkez değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Valiliğe verilmiş bir dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. O yüzden Valiliğin bir yazısıyla da kapatılabilecek bir parti değildir."

"HERKES AKLINI BAŞINA DEVŞİRSİN"

Kendilerini sadece her şeye muktedir görenler, bu halkı karşısına almanın ne demek olduğunu görecekler. Halkın yanında, halkıyla beraber hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir ferdi, her bir yurttaşa sesleniyoruz, bu sizin hakkınızın ihlalidir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik saldırı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, sizin geleceğinize, sizin ekmeğinize, aşınıza yönelik bir saldırıdır. Bu ülkeye hiçbir şey veremeyenler, artık bu millete söyleyecek sözü olamayanlar, polis zoruyla, gazla, biber gazıyla ve plastik mermilerle Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmeye kalkışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türk milletinin buna tepkisi ağır olur. Herkes aklını başına devşirsin! Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. 100 küsur yıllık yaşıyla buradadır. Bütün örgütüyle buradadır ve bu darbe girişimine karşı çıkmak için elinden geleni yapacaktır. Onlar da ellerinden geleni arkalarına koymasınlar. Biz buradayız arkadaşlar. Faşizme karşı kazanacağız."

"ÖRGÜTLÜ GÜCÜ KARŞILARINDA BULACAKLAR"

Partinin en son üyesine kadar herkesin, yurttaşların da bu yapılanın haksız ve hukuksuz olduğunu bildiğini söyleyen Murat Aydın, "Bundan sonra bize düşen şey şudur, buna direneceğiz. Bütün yurttaşlarımızla birlikte direneceğiz. Bu parti içi bir mücadele meselesi değildir. Bu artık bir anayasal düzen sorunudur. Bu ülkede Anayasa'nın, Cumhuriyet'in, demokrasinin var olup olmadığına ilişkin bir sorundur. O yüzden bütün yurttaşlarımız için, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun herkes için bu mücadeleye güç vermesi, omuz vermesi, hiçbir şey yapamıyorsa karşı çıktığını söylemesini bekliyoruz. Bunu hep beraber başaracağız. Geldikleri gibi gidecekler. 1919'dan daha kötü bir yerde değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde örgütlenmiş, Türkiye'nin en örgütlü gücüdür. Bu örgütlü gücü karşılarında bulacaklar" dedi.

Kaynak: ANKA