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CHP'li Arpacı'dan 'Bağış' Ücretlerine Araştırma Önergesi

CHP'li Arpacı'dan 'Bağış' Ücretlerine Araştırma Önergesi
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CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, devlet okullarında velilerden 'bağış' adı altında kayıt ücreti alınmasını Anayasa'ya aykırı buldu ve bu konuda araştırma önergesi verdi. Eğitimde eşitlik ilkesinin zarar gördüğünü vurguladı.

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, devlet okullarında "bağış" adı altında kayıt ücreti alınmasıyla ilgili araştırma önergesi verdi. Arpacı, "Anayasa'nın eğitimin parasız olduğunu vurgulamasına rağmen, velilerden kayıt sırasında zorunlu olarak para talep edilmesi, hukuki bir çelişki yaratmaktadır. Bu durum, devletin eğitim alanındaki anayasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini göstermektedir" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, bağış adı altında velilerden kayıt ücreti alınmasıyla ilgili araştırma önergesi verdi. Eğitimin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Arpacı, "Son yıllarda, devlet okullarında öğrencilerden kayıt sırasında alınan ve 'bağış' olarak adlandırılan zorunlu ücretlerin, eğitimde eşitlik ilkesine zarar verdiği yönünde pek çok şikayet alınmaktadır. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle konu yeniden gündeme gelmiştir ve bu durum, toplumun farklı kesimlerini derinden etkilemekte ve veliler arasında ciddi bir maddi külfet yaratmaktadır" dedi.

Devlet okullarının adından da anlaşılacağı gibi devlet tarafından finanse edilen ve eğitim hizmetinin ücretsiz olarak sunulması gereken kurumlar olduğunu vurgulayan Arpacı, araştırma önergesinde şunları kaydetti:

"Anayasa'nın 42'inci maddesiyle çelişiyor"

"Anayasanın 42'inci maddesi, eğitimin parasız olduğunu açıkça belirtmektedir. Ancak, her eğitim-öğretim yılı başında ve özellikle yeni kayıtlarda velilerden 'bağış' adı altında ücret talep edilmesi, bu ilkeyle çelişmektedir. Pek çok veli, bu ödemeleri yapmak zorunda kaldığını, aksi takdirde çocuklarının kayıt işlemlerinin gerçekleşmeyeceğini ya da okulda olumsuz muamele göreceğini düşünmektedir.

"Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırıdır"

Velilerden talep edilen bu bağışların, okulun başta temizlik gibi bir takım fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplandığı ifade edilmektedir. Ancak bu durum, devletin eğitim alanındaki mali sorumluluğunun bir kısmını velilere yüklediği anlamına gelmektedir. Velilerin ekonomik durumuna bakılmaksızın bu bağışların zorunlu hale getirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine açıkça aykırıdır. Özellikle düşük gelirli aileler, bu ödemeleri karşılamakta güçlük çekmekte ve bu durum, eğitim hizmetlerine erişimde dezavantaj yaratmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Şeref Arpacı Denizli

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