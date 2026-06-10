Umut Akdoğan: "Milletvekillerini Myk Kararı ile Disipline Veremezsiniz. Parti Meclisi Kararı Gerekir"

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bizi partiden atacaklarmış. Ne cehalet. Biz TBMM üyesiyiz. Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. Parti Meclisi kararı gerekir" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın da yer aldığı dokuz milletvekilinin oy birliğiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Akdoğan sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şunları kaydetti:

"Bizi partiden atacaklarmış. Ah, ahhh… Ne cehalet yahu. Biz TBMM üyesiyiz. Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. Parti Meclisi kararı gerekir."

Kaynak: ANKA