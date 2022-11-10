CHP'li 3 milletvekili hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasındaki söz ve hareketleri nedeniyle CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Turan Akdoğan ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkarmıştı. Mahkeme heyetinin üzerine giden vekiller, salondan kendi partilileri tarafından çıkarılmıştı.

FEZLEKELER BAKANLIK'TA

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davanın duruşması sırasında aralarında CHP milletvekillerinin de bulunduğu kişilerin mahkeme heyetine yönelik söylemleri üzerine soruşturma başlatıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucunda, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında ayrı ayrı hazırlanan fezlekeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

MAHKEME SALONU KARIŞMIŞTI

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan, Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in aralarında olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları, 30'a yakın da milletvekili katılmıştı. Sanık Vefa Salman'ın avukatı, mahkemeye sunulan raporların lehlerine olduğunu ve davanın çok fazla uzayacağını öne sürerek, bundan dolayı müvekkilinin dosyadan bağımsız yargılanması talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin talebi reddetmesi sonrası salonda duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrılmıştı. Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı.