CHP Kurultayı: Tek Adayla İktidara Doğru!

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "Parti meclisi kadrolarımızı oluşturacağız. Bu kadrolarımız, mücadeleye daha yürekten omuz veren, daha mücadeleci kadrolar olacak. Hep beraber, dediğim gibi, omuz omuza iktidara doğru bir yol alacağız" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özer, şunları söyledi:

"Divan Başkanlığı, aday olmak isteyenlere belli bir süre tanıdı; ki yine genel başkanımız konuşmasında çok açık bir şey söyledi. Hani, eski kadar böyle zorlanılacak bir alan değil, imza toplama vesaire, şu bu yok. Ona rağmen bir aday çıkmadı. Süre doldu. Genel başkanımız tek aday olarak seçime girecek ve kurultaydan da tek aday olarak seçilecektir diye düşünüyoruz.

Zaten 38. olağan kurultaydan bu yana genel başkanımızın ortaya koyduğu performans ortada. Hepimiz görüyoruz. Sadece biz değil, vatandaşlarımız da görüyor. Aslında sinevizyonda yayınlandı. Yani Cumhurbaşkanı adayımızın söylediği çok önemli bir cümle var: CHP değişirse Türkiye değişir. İşte biz o değişim kurultayından sonra şimdi de iktidar kurultayını yapıyoruz.Top yekün bir mücadele ile sadece Cumhuriyet Halk Partililerle değil, vatandaşlarımızla ve Türkiye'nin demokrasisine, cumhuriyetine sahip çıkmak isteyen tüm demokratlarla iktidara doğru yürüyeceğiz.

Tarihinde çok göremeyeceğiniz şeylerdir. Bir siyasetçi gelir, işte bir sürü vaatte bulunur: 'Bu böyle olacak, şöyle olacak.' Bizim genel başkanımız çıkıyor ve diyor ki: 'Ben size sıkıntı vadediyorum. Mücadele vadediyorum.' Meydanda, amiyane tabirle, omuz omuza, yan yana bir savaş vermekten bahsediyor; iktidar olabilmek adına. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi korumak, CHP'yi iktidara taşımak öyle kolay bir şeydir diye değil diyor.

Ve ona rağmen tek aday olarak seçime girecek ve göreceksiniz: Burada şu an çok ciddi bir oy oranıyla, delegelerimizin büyük teveccühüyle seçilecek. Yarın da onun mesajını verdi: Parti meclisi kadrolarımızı oluşturacağız. Bu kadrolarımız, mücadeleye daha yürekten omuz veren, daha mücadeleci kadrolar olacak. Hep beraber, dediğim gibi, omuz omuza iktidara doğru bir yol alacağız."