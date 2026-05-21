Muhalefet Partileri, CHP Kurultayının İptal Kararının Ardından Peş Peşe Olağanüstü Toplantı Kararı Aldı

(ANKARA) - CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararının ardından çok sayıda siyasi parti olağanüstü toplantı kararı aldı. İYİ Parti, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Anahtar Parti, TİP ve DEVA Partisi'nde kritik toplantılar yapılacağı açıklandı.

Kararın ardından, İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu'nun, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yarın saat 10.00'da olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Antalya'daki programlarını iptal ederek Ankara'ya döneceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da yarın saat 11.00'de yapılacak Olağanüstü Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından saat 12.30'da konuya ilişkin basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nun, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu başkanlığında saat 21.00'de toplanacağı belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da parti genel merkezinde milletvekilleri ve kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

DEVA Partisi'nde de karara ilişkin toplantı yapılacağı, Anahtar Parti Başkanlık Divanı'nın ise Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında bu akşam saat 19.00'da acil gündemle toplandığı açıklandı.

Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi'nin de karar sonrası bu akşam olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA