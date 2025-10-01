CHP Kozan İlçe Başkanlığına Erkan Karaoğlu Seçildi
CHP Kozan Olağan İlçe Kongresi'nde Erkan Karaoğlu, yapılan seçimde oy çokluğuyla ilçe başkanı olarak göreve getirildi. Karaoğlu, destek veren partililere teşekkür etti.
CHP Kozan İlçe Başkanlığına Erkan Karaoğlu seçildi.
CHP Kozan Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda yapıldı.
Kongrede Erkan Karaoğlu ve Sinan Karakoç ilçe başkanlığı için yarıştı.
Oy çokluğuyla göreve seçilen Karaoğlu, kendisine destek veren partililere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel