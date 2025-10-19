CHP Kongresinde Kavga: 2 Yaralı

ZONGULDAK'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39'uncu Olağan Genel Kurulu'nda, iki partili arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2 partili de aldığı darbelerle yaralandı.

Zonguldak'ta CHP'nin 39'uncu Olağan Genel Kurulu bir otelin salonunda yapıldı. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Sercan Çığgın, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı. Kongrede konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçilmesi için verilen arada tansiyon yükseldi. Kongrede iki partili arasında çıkan kavgada yüzüne yumruk isabet eden bir kişinin dudağı patladı. Çıkan arbede esnasında diğer partilinin ise burnu kırıldı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Daha sonra kongre normal akışına devam etti.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,