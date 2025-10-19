Haberler

CHP Kongresinde Kavga: 2 Yaralı

Güncelleme:
Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39'uncu Olağan Genel Kurulu'nda iki partili arasında çıkan kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Kavga, oy kullanma işlemi öncesinde meydana geldi.

Zonguldak'ta CHP'nin 39'uncu Olağan Genel Kurulu bir otelin salonunda yapıldı. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Sercan Çığgın, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı. Kongrede konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçilmesi için verilen arada tansiyon yükseldi. Kongrede iki partili arasında çıkan kavgada yüzüne yumruk isabet eden bir kişinin dudağı patladı. Çıkan arbede esnasında diğer partilinin ise burnu kırıldı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Daha sonra kongre normal akışına devam etti.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
