CHP Kocaeli İl Kongresi'nde Erdem Arcan, İl Başkanı Seçildi

CHP'nin 39. Kocaeli İl Kongresi'nde Erdem Arcan, il başkanı seçildi.

Kongrede mevcut başkan Bülent Sarı ile Erdem Arcan'ın listeleri yarıştı.

Kongreye oy kullanma hakkı bulunan 642 delegeden 613'ü katıldı. Yapılan oylamada Arcan 311, Sarı ise 302 oy aldı.

Seçimi kazanan Arcan, teşekkür konuşmasında, CHP'nin Kocaeli'de daha güçlü bir örgütle yoluna devam edeceğini belirterek, "CHP demokrasi dersi gösterdi, demokrasi şöleni yaşadı. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok, bu seçimin kazananı CHP'dir." ifadelerini kullandı.