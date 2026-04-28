CHP Keçiören İlçe Başkanlığına taşla saldıran şüpheli tutuklandı

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı düzenlediği tespit edilen M.G, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı düzenlediği tespit edilen M.G, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na ait binaya zarar verdiği ve çevredekileri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda ifade vermek istemediğini belirten şüphelinin avukatı ise müvekkilinin şizofreni hastası olduğuna dair adli tıp raporu bulunduğunu savunarak, tutuklama yerine ilgili sağlık kurumuna gönderilmesini talep etti.

Hakimlik, dosyadaki görüntü kayıtları, müşteki beyanları ve mevcut delil durumu kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle M.G.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe seçime gidiyor! Saran'ın kararı sonrası sahaya indi

İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı
Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

Merakla bekleniyordu! Bakan Göktaş düzenleme için tarih verdi