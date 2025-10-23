CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer Görevine Başladı

CHP Kayseri İl Başkanı seçilen Ümit Özer, görevine başladı.

19 Ekim'de yapılan kongrenin ardından başkan seçilen ve bugün mazbatasını alan Ümit Özer, partililerle CHP Kayseri İl Başkanlığı'na geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Özer, seçimlerin kaybedeni olmadığını ve seçimleri kazanın CHP, emek ve örgüt olduğunu söyledi.

Değişime inancı olan herkese teşekkür eden Özer, seçimin bittiğini, artık birlik ve beraberlik zamanı olduğunu belirtti.

Açıklamanın ardından Özer, il başkanlığı bahçesinde partililerin tebriklerini kabul etti.