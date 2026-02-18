Haberler

Asu Kaya: "İlknur'un Hesabını Hem Bu Düzenden Hem de O Tetiği Çeken İradeyi Besleyenlerden Soracağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de boşandığı erkek tarafından öldürülen İlknur Kor'un cinayeti hakkında, bu tür şiddet eylemlerinin arkasındaki zihniyeti eleştirerek, kadınların bu şiddet sarmalını dağıtacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de boşandığı erkek tarafından öldürülen İlknur Kor cinayetine ilişkin, "Faili 'cinnet' kelimesinin arkasına saklayan, cinayeti 'anlık öfke' ile meşrulaştıran zihniyet; İlknur'u hayattan koparan o caninin asıl azmettiricisidir. Biz kadınlar, bu şiddet sarmalını, bu karanlığı dağıtacağız. İlknur'un hesabını hem bu düzenden hem de o tetiği çeken iradeyi besleyenlerden soracağız" dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 33 yaşındaki İlknur Kor, boşandığı erkek Semih Öner tarafından öldürüldü. Katil Semih Öner, cinayet sonrası aynı silahla intihar etti. CHP Kadın kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde İlknur Kor, boşandığı erkek tarafından katledildi. Boşanmış olmak bile bir kadını korumaya yetmiyorsa ortada açık bir devlet zaafı vardır. Uzaklaştırma kararları, koruma mekanizmaları, etkin önleyici politikalar nerede? Biz, 'Kadınlar ölmesin' dedikçe birileri katilleri cesaretlendiren, koruma duvarlarını yıkan kararlara imza atıyor. Faili 'cinnet' kelimesinin arkasına saklayan, cinayeti 'anlık öfke' ile meşrulaştıran zihniyet; İlknur'u hayattan koparan o caninin asıl azmettiricisidir. Biz kadınlar, bu şiddet sarmalını, bu karanlığı dağıtacağız. İlknur'un hesabını hem bu düzenden hem de o tetiği çeken iradeyi besleyenlerden soracağız."

Kaynak: ANKA
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti