CHP Kastamonu Kadın Kolları'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Fatma Güney, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı ve mücadelelerinden geri adım atmayacaklarını ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Fatma Güney, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlene basın açıklamasında konuşan Güney, kadınların bir çok sorunla mücadele ettiğini vurguladı.
Kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit haklara sahip olması gerektiğini belirten Güney, "Biz haklarımızdan vazgeçmiyoruz, mücadelemizden asla geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Elifnur Önder