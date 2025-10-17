CHP İzmir İl Kongresi Öncesi Çağatay Güç'ün İlk Açıklaması

Haber : Berfin BAYSAN- Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - 39'uncu CHP İzmir Olağan İl Kongresi öncesi tek aday olarak yarışa giren Çağatay Güç, adaylığının ardından yaptığı ilk açıklamada, partisine ve örgütüne teşekkür ederek, "Bu enerjiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha ileri taşıyacağız" dedi.

39'uncu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Olağan İl Kongresi öncesinde tek aday olarak yarışa giren Çağatay Güç, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Aday olduktan sonra ilk kez konuşan Güç, kendisine gösterilen güvenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Güç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi, gurur verici tabii. Benim gibi genç bir il başkanına güvenildi. Değerli parti büyüklerime, parti gençlerine, partimizdeki kadınlara, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu enerjiyle, bu sinerjiyle örgütümüzle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha ileri taşıyacağız. Ülkemizi çok daha refah ve mutlu günlere ulaştıracağız. Hepinize geldiğiniz ve destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katkısı olan herkese minnettarım."