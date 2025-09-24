CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne Dava Açıldı

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dava açan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, Olağanüstü Kongre'nin toplanmasına itiraz ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısını göstererek, kongre çalışmalarının durdurulmasını isteyen Kılıç'a CHP yetkilileri, YSK'nın, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin kararıyla karşılık verdi. Avukat ile parti yetkililerinin tartışması sürüyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün yapılacak CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulmasını istedi. İstanbul İl Kongresi'ne ve belirlenen yönetim kurulu üyelerine ilişkin tedbiren verilen görevden alma kararını hatırlatan Mahkeme, Olağanüstü Kongre'nin toplanmasının verdiği bu eski kararına aykırı olduğunu öne sürerek, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı, İstanbul Valiliği'ne ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderdi.

Bu karar üzerine, İl Kongresi'nin iptali istemli davayı açan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, İstanbul 2. İcra Dairesi yetkilisi ile İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılacağı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'ne geldi.

Avukat Cevahir Kılıç, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısını göstererek, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin toplanmasına itiraz etti, kongre çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Partililerin itirazlarıyla karşılaşan Kılıç'ın beraberindeki İstanbul 6. İcra Dairesi yetkilisi tartışmalara ilişkin tutanak tuttu. İcra Dairesi yetkilisi, "İcra dairesi taleple çalışır. Ben sadece bu mahkemenin kararını buradaki yetkililere tebliğe geldim, bu kadar" dedi.

CHP yetkilileri ise Yüksek Seçim Kurulu'nun 9 Eylül 2025'te verdiği, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilmesine ilişkin kararını hatırlatarak, avukat Kılıç'a itiraz ediyor.

Avukat ile parti yetkililerinin tartışması sürüyor.