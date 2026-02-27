İstanbul -CHP 38'inci Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan dava 15 Mayıs'a ertelendi

Haberler

CHP 38'inci Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan dava 15 Mayıs'a ertelendi

Güncelleme:
CHP'nin İstanbul Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve ekibinin görevine devam etmesine karar verdi.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir kararının devamına hükmetti. Gürsel Tekin görevine devam edecek.

