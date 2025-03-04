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CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde gündeme gelen CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ SEÇİMİNE SORUŞTURMA

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP istanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denildi.

CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

32 OY FARKLA İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bu kongrede, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

CHP'NİN 38. OLAĞAN KURULTAYI'NA İLİŞKİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıArSLaN 1:

Gerçekten anlamıyorum, Chpl'li değilim hiçte sevmem ama neden tüm soruşturmalar bunlara açılıyor. AKP'de ya da MHP'de hiç yolsuzluk olmuyor mu? Bunları görünce insan adaleti tekrar tekrar sorguluyor! Yargı,Yasama bağımsız olmalı.

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Haber Yorumlarıclass tedarik:

yazık bu iktidara yanıp kavrulmaya başlamışlar ne yapacaklarını şaşırdılar hepten kendi başınızı yiyin

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Haber YorumlarıMr Camel:

aklı mantığı olan insan chp yi sevmese bile düşünür yargı ile neden saldırılıyor bunlar kendi aralarındanki seçime bile soruşturma açılıyor akp mhp sanki çok da adaletli şekilde işliyor bütün yanlışlar chp de öcalan ile pazarlık masasında mhp akp ise yargı ile chp de

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Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

CHP başa gelince onun yapacağıda farklı değil

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

chp li olmaya gerek yok biliyoruzki tüm bu yapilanlar düsmanca ve adil degil, bir usülsüzlük varsa arastirilsin ancak usulsüzlük icad edilmesin, ayrica bir usülsüz kongre araniyorsa ak partinin secimsiz oylamasiz son kongresinede bakilmali partiye yeni katilanlar daha kayit bile olmadan rozet takmadan önce yönetim listelerinde adlari yaziliydi deniyor, ve yine ayni sekilde bu akp li belediyelerde hicmi usülsüzlük yok sadece chp belediyelerinle ugrasmak adil ve etik degil sandikta ters tepecek.

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

YARGI İŞİ GÜCÜ BIRAKMIŞ İKTİDARI AK-PAK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR. YAKINDA CHP LİLERE PORTÖR MUANESİ SORUŞTURMASI AÇACAKLAR.

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Haber Yorumlarıseennu:

Eskiden yargıda cübbeler düğmesizdi ne yazık şu an cübbeler artık düğmeli ve adalet yerlerde sürünmeye başladı sürekli chp li belediyeler ve chp üzerine oynanıyor,hiçmi akp ve ya başka parti belediyeleri araştırılmıyor işte şu durumda tek bir düşünce alıyor insanı düğmeli cübbelerle adalet nereye kadar yürüyecek ve bunu sonu gelecekmi.

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Şaka gibi her şeye soruşturma açılıyor. Ülke komediden geçilmiyor.

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

İkisi genel ikisi yerel dört kez akpartiye oy vermiş biriyim ( son iki seçimde vermedim) yani hala gönül bağım var ak partite ama biraz garip bir durum. Sevmesemde CHP yi hakimlerin taraf tuttuğunu ister istemez görüyorum yarın dem parti gelse başa demekki adalet onlara çalışacak

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

teroristlerle isbirligi yaparsan sende ayni yolda gidersin

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