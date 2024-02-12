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CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Turan Hançerli İçin Tepki Gösterildi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yeniden aday gösterilmeyeceği iddiası üzerine toplanan bir grup, duruma tepki gösterdi. Grup, Hançerli'nin Avcılar'da yaptığı çalışmaları ve engellilere verdiği destekleri vurgulayarak, yeniden aday gösterilmesini istedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyeceği iddiası üzerine toplanan bir grup, duruma tepki gösterdi.

Bir grup partili ve STK temsilcisi, kulis bilgilerine göre CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yeniden aday gösterilmeyeceği gerekçesiyle İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Burada çeşitli sloganlar atıldıktan sonra grup adına açıklama yapan Aslan Uzun, Avcılar'da Turan Hançerli'nin yeniden aday olmasını istediklerini söyledi.

Uzun, ilçeye ithal başkan istemediklerini belirterek, "Turan Hançerli Avcılar'da 40 yıllık imar sorununu çözdü. Kesinlikle Turan başkanımızı geri istiyoruz. Turan başkan olmadan Avcılar kazanılmaz, Avcılar olmadan Turan başkan olmaz." dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz da şöyle konuştu:

"Ülkemizde demokrasiyi, laikliği, hak hukuk adaleti savunan Cumhuriyet Halk Partisi içinde ülke nüfusunun yüzde 13'ünü, engellileri temsil eden bir belediye başkanını içinde barındıramıyorsa bana göre Cumhuriyet Halk Partisinde adalet de yoktur, vicdan da yoktur. Engelliye hiçbir şekilde saygı duymadığını da göstermektedir. CHP, Turan Hançerli hakkında yanlış bir karar verirse ülkede yaşayan 10,5 milyon engelliye karşı büyük bir saygısızlık yapıldığını düşünürüz. Hak, hukuk, adalet diyen Cumhuriyet Halk Partisinin sözünün arkasında durmasını talep ediyoruz."

Tokat Zile Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Bektaş ise Avcılar'da yaşayan herkesin Turan Hançerli'nin aday olmasını istediğini ifade ederek, "Turan başkanımız çalışkan bir belediye başkanıdır. Kesinlikle arkasındayız." şeklinde konuştu.

Hançerli'nin kendileri için değerli olduğunu ifade eden bir partili de "Turan Hançerli engelli olmasına rağmen, engel tanımayan bir belediye başkanı. Tokatlıların, Çorumluların, Kastamonuluların, herkesin gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Turan Hançerli İstanbul Avcılar Engelliler Politika Güncel Haberler

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