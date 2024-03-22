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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntüleri Soruşturması

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, görüntülerde yer aldığı tespit edilen ve ifadeye çağrılan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılık katına çıkan Öksel, ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade verdi.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüpheli Braka'nın da savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun şüpheli olarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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