CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyum, Şehirde Gösteri Yasağı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından çevik kuvvet ekipleri il başkanlığı çevresini abluka altına aldı. İstanbul Valiliği, birçok ilçede gösteri ve mitingleri yasakladığını duyurdu.

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararının ardından bu akşam saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi il başkanlığı binasının çevresi ve önünü abluka altına almaya başladı. Aynı dakikalarda da İstanbul Valiliği'nden kentin değişik semtlerinde gösteri yasağı açıklaması geldi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl yönetiminin tedbiren görevden alınıp kayyum atandığının açıklanmasının ardından akşam saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi il başkanlığı binasının çevresi ve önünü abluka altına almaya başladı. Aynı dakikalarda da İstanbul Valiliği'nden kentin değişik semtlerinde gösteri yasağı açıklaması geldi. Açıklama şöyle:

"İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

