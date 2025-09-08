Haberler

CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı

CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde görevli Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği binayı kapatma kararı aldı. Yeni il başkanlığı adresi, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı yönetimi için görevlendirilen eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği ve dün geceden bu yana polis ablukasında bulunan Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. Yeni il başkanlığı adresi, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bildirildi.

CHP Genel Merkezi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İstanbul İl Başkanlığı yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresi, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bildirildi.

Mevcut il başkanlığı binasının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak kullanılmasına karar verildi.

