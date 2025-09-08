CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı yönetimi için görevlendirilen eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği ve dün geceden bu yana polis ablukasında bulunan Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. Yeni il başkanlığı adresi, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bildirildi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresi, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bildirildi.

Mevcut il başkanlığı binasının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak kullanılmasına karar verildi.