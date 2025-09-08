CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası Kapatıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, " İstanbul'da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul Valiliği'ne bildirilmiştir" dedi.

CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı yönetimi için görevlendirilen eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği ve dün geceden bu yana polis ablukasında bulunan Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Çiftci'nin paylaşımı şöyle:

"İstanbul'da bulunan mevcut il başkanlığı binamız, Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul Valiliği'ne bildirilmiştir."