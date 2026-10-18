Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, İstanbul'da CHP iktidarını kuracaklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MYK kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Mehmet Ali Yüksel, Sarıyer'deki il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Yüksel, İstanbul'da CHP iktidarını kuracaklarını belirterek selde can kayıpları ve yaralılar olduğunu söyledi.

CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla İstanbul İl Başkanlığına atanan Mehmet Ali Yüksel, İstanbul'da CHP iktidarını kuracaklarını söyledi.

Yüksel, göreve başlamasının ardından partisinin Sarıyer'deki il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

Çalışmalarından dolayı eski CHP İl Başkanı Gürsel Tekin ile çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yüksel, bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Yüksel, İstanbul'da sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarına da değinerek, "Maalesef ülkemizin en büyük, en gelişmiş ili olan İstanbul'umuzun bile doğal afetler karşısında ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gördük. Can kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu, maddi hasarlar oldu. Vefat eden İstanbullu hemşerilerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Geçmişte birlikte siyaset yaptığı kişiler ve farklı partilerde bulunan eski yol arkadaşlarını yeniden CHP çatısı altında bir araya gelmeye davet eden Yüksel, hukukun ve adaletin toplumun her kesimi için savunulması gerektiğini anlattı.

CHP'nin iktidar olacağına inandığını belirten Yüksel, "CHP İstanbul İl Örgütü olarak İstanbul'da CHP iktidarını kuracağız. Bizler, CHP İstanbul İl Örgütü olarak kadınıyla, genciyle, öğrencisiyle, emeklisiyle, emekçisiyle CHP iktidarının en büyük örgüt gücü olacağız." ifadelerini kullandı.

Yüksel, basın açıklamasının ardından makamında partililerin tebriklerini kabul etti.

Kaynak: AA
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serebral palsi tanısıyla kucakta büyüdü, 7 yaşında yürüdü! Hayrunnisa'nın hayali doktor olmak

6 yaşına kadar kucakta taşındı! Şimdi tek hayali doktor olmak
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

Emekli maaşlarında yeni hesap! İşte 3 farklı zam senaryosu
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir

Milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapmayanın parası yanacak
Eskişehir'de evine misafir gelen adam mutfakta bıçaklanarak öldü! Gözaltına alınan kadın adliyede

Misafir geldiği evden sağ çıkamadı! Gözaltındaki kadın adliyede
Diyarbakır'da ana trafo merkezi alev alev yandı! Patlamaların ardından kentin bir bölümü elektriksiz kaldı

Trafo merkezi alev topuna döndü! Peş peşe patlamalar yaşandı
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!