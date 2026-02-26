Özgür Çelik'ten Hkp Genel Başkanı Nurullah Efe'ye Ziyaret

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, HKP İstanbul İl Örgütü'nde Genel Başkan Nurullah Efe, İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman ve partilileri ziyaret etti.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortak paydamız adalet, demokrasi ve güzel Türkiye'miz. Nazik misafirperverlikleri için Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti. Ülkemizin gidişatını, AKP'gillerin yarattığı yıkımı ve buna karşı yapılması gerekenleri konuştuğumuz sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. 19 Mart sürecinden bu yana her mitingde halkımızla omuz omuza mücadele ettiğimiz için teşekkürlerini ileten Özgür Çelik ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de halkımızla birlikte alanlarda olacağımızı belirtiyoruz."

Ziyarette Çelik'in Efe'ye "Millete Emanet" kitabını, Efe'nin ise Çelik'e "Diploması yok, bu sebeple attığı bütün imzalar, kurduğu bütün hükümetler yok hükmündedir" adlı kitabı hediye ettiği öğrenildi.

