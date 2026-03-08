Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Yarın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Büyük Siyasi Kumpas Davasına Karşı En Meşru Biçimde Silivri'de Buluşacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın başlayacak İBB davasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını açıkladı ve Türkiye'nin dört bir yanından partililerin Silivri'de buluşacağını duyurdu.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın Silivri'de görülmeye başlanacak İBB davasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından partililerin ve vatandaşların Silivri Dayanışma Merkezi'nde bir araya geleceğini ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hazırlıklarımız tamam. İlgili makamlarla görüştük, görüşmeye devam edeceğiz. Yarın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük siyasi kumpas davasına karşı en meşru biçimde Silivri'de buluşacağız. Aileler, duruşma salonunda olacak, haksızlığa uğrayan yakınlarını savunacak. Avukatlar, duruşma salonunda adaleti ve hukuku savunacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yol arkadaşlarımız herhangi bir yasaklamayla karşılaşmadan Silivri Dayanışma Merkezi'mizde demokrasiyi savunacak. Halk, kendi oylarıyla belirlediği Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu savunacak. Millet, iradesini savunacak" ifadelerini kullandı.

