CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında il başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlar sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK'in de bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.