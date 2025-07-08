CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma
Haber Videosu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırdığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Çelik ile birlikte 10 kişi ifadeye çağırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında il başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlar sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK'in de bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu

Mağarada ne yaşandı? 12 askerimizin şehit olduğu faciada yeni detaylar
Haberler.com
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

Adalet hırsızlara varsa neden terazi sadece Muhallefete çalışıyor. eğer bir hırsız varsa yıllardır göz önünde gezen AKP’den neden tutuklama yok?

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHsyn:

artık hiç kimse ama hiç kimse bu ülkede ben güvendeyim bana bişey olmaz demesin , diktatör bir rejimi bu halk seçti

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme61
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdamin biri:

Bende iktidar devlet yönetmiyor CHP ile baş etmeye çalışıyor nedir bu telaş bu celal nedir bı kavga nedir bu korku...

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

söz de bitti artık

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

yavaş yavaş geliyor çok sıkıntılı günler

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi

Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Fenerbahçe'de 3 imza birden

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
Zehra Kınık davasında yeni gelişme! Baba şikayetini geri çekti

Zehra Kınık davasında beklenmedik gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.