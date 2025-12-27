CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Her Şeyin Farkındayız. Siyasallaştırdıkları Yargı Eliyle, Yeniden Topluma Gözdağı Vermeye Çalışıyorlar

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yeniden gözaltına alınması ve İBB'ye yönelik operasyona ilişkin "Her şeyin farkındayız. Siyasallaştırdıkları yargı eliyle, yeniden topluma gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bir yıldır uğraşıyorlar, başaramadılar. Bize diz çöktüremediler, çöktüremeyecekler" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün, bir kez daha yurt genelinde muhalefeti hedef aldılar. Daha önce tutuklanıp serbest bırakılan önceki dönem İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nu keyfi şekilde yeniden gözaltına aldılar. İBB'nin kahraman İtfaiyesinin Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak'ı ve yol arkadaşlarımızı bilindik uyduruk gerekçelerle gözaltına aldılar. Her şeyin farkındayız. Siyasallaştırdıkları yargı eliyle, yeniden topluma gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bir yıldır uğraşıyorlar, başaramadılar. Bize diz çöktüremediler, çöktüremeyecekler!"