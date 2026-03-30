CHP'li Nazlıaka'dan Ilo Ziyareti: Şiddet ve Taciz Sözleşmesi İmzalanmalı

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi'ne gerçekleştirdikleri ziyarette, ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve 183 sayılı Annelik Koruma Sözleşmesi'nin bir an önce Türkiye tarafından imzalanması gerektiğini söyledi.

Nazlıaka, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Politika Kurulu Üyesi Aylin Şatgeldi ile birlikte ILO Türkiye Ofisi'ni ziyaret ettiklerini belirtti. Heyetin, ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan ve ekibiyle bir araya geldiği kaydedildi.

Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Direktörü Yasser Hassan ve ekibi ile birlikte dezavantajlı grupların çalışma hayatındaki sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuk. İş yerinde şiddet ve tacizi önlemek amacıyla hazırlanan ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve 183 sayılı Annelik Koruma Sözleşmesi'nin bir an önce Türkiye tarafından imzalanması gerektiğini vurguladık. Bu verimli görüşme için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

