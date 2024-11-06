Üye Girişi
Haberler

CHP Heyetinden Vali Gül'e Talepler

CHP Heyetinden Vali Gül'e Talepler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, Esenyurt'taki belediye meclis üyelerinin grup salonuna girmesi talep edildi. Vali Davut Gül, talepleri değerlendireceğini belirtti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta, Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu CHP'li heyetle görüştü.

Esenyurt Kaymakamlığı'ndaki görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, "Belediye meclis üyelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi grup salonuna girmesini talep ediyoruz. Orada denetleme görevini yerine getirmesini talep ediyoruz ve her sabah saat 10.00'da buraya gelip saat 11.00'de basın açıklaması yapan milletvekillerimizin de grup odasında meclis üyelerimizi ziyaret etmesini talep ediyoruz. Taleplerimizi ilettik. Sayın Vali süreci kendi içerisinde değerlendirecek. Şu anda bir ortak paydada buluşamadık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.