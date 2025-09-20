CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, 22. Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet 22. Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Partinin 22. Olağanüstü Kurultayı yarın Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.