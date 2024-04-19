CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, depremzedelere yapılmayan eşya yardımlarını eleştirdi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere sözü verilen eşya yardımlarının hala yapılmadığına dikkat çekerek AKP hükümetine çağrı yaptı. Yıldırım Kara, "İnsanlar bir koltuk, bir bardak dahi çıkaramadı evlerinden. Bu insanların eşya yardımları ne olacak? Artık bunları görün ve hemen bu konularla ilgili bir takvim açıklayın" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinin ardından AKP hükümetinin afetzedelere yapacağını duyurduğu eşya yardımının geçen zamana rağmen hala yapılmadığını hatırlattı. Yıldırım Kara, daha fazla zaman kaybetmeden bu desteğin verilmesi gerektiğini ifade ederek konuya ilişkin şunları söyledi:

"Depremin ilk gününden beri söyledik, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hala söylüyoruz, hala cevap vermiyor. İdareden, hükümetten tek bir kelime yok. Dedi ki; birkaç gün içerisinde eşya yardımlarını yapıyoruz. Sevgili Bakanlar size buradan sesleniyoruz; insanlar bir koltuk, bir bardak dahi çıkaramadı evlerinden. Bu insanların eşya yardımları ne olacak? Mükellefler adına bizler tutanaklar tuttuk, imzaladık, kaşeledik devletin kurumlarına teslim ettik. Artık bunları görün ve hemen bu konularla ilgili bir takvim açıklayın."