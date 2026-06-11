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CHP'li Biçer ve Salıcı'dan istifa açıklaması

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Ankara.

CHP Grup Amiri Mustafa Biçer ile CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'dan istifa dilekçelerine ilişkin açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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