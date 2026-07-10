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CHP Genel Merkezi'nde 45 Gün Sonra Biber Gazı Yeniden Hissedildi

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CHP Genel Merkezi'nde 24 Mayıs'taki polis müdahalesinde kullanılan biber gazının duvardaki kalıntıları, tadilat sırasında yeniden yayılarak binadakileri etkiledi.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'nin giriş katında yapılan tadilat sırasında, 24 Mayıs'taki polis müdahalesinde kullanılan ve duvara sinen biber gazının yeniden yayılması nedeniyle binanın giriş katında ve ikinci katında bulunanlar gazdan etkilendi.

Mutlak butlan kararının ardından 24 Mayıs'ta polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girmiş, müdahale sırasında biber gazı kullanılmıştı. Müdahale sırasında kullanılan gazın duvara sinen kalıntıları, giriş katındaki tadilat çalışması sırasında ortaya çıktı.

Genel Merkezin giriş katında bulunan duvarda yer alan "Bellek" yazısının sökümü esnasında açığa çıkan biber gazı binaya yayılırken, Genel Merkezin giriş katında ve ikinci katında bulunan kişiler gazdan etkilendi.

Kaynak: ANKA
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