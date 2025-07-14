CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başsavcısı Şentürk'ü Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başsavcısı Şentürk'ü Ziyaret Etti
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

Özel ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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