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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yarbay Ali Tatar'ı Anma Etkinliğine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yarbay Ali Tatar'ı Anma Etkinliğine Katıldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ'nün kumpaslarıyla intihar eden Yarbay Ali Tatar'ı anmak üzere düzenlenen etkinlikte, adalet çağrısında bulundu. Programda Tatar'ın hayatı anlatan belgesel ve dans gösterisi sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ'nün kumpaslarından olan "amirallere suikast" iddialarına ilişkin soruşturmada hakkında çıkarılan ikinci yakalama kararı sonrası 2009'da intihar eden Yarbay Ali Tatar'ı anma etkinliğine katıldı.

Ataşehir Belediyesince, İnal Adımoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, "Masumiyet" konulu serginin açılışı ve Tatar'ın yaşadıklarını anlatan belgeselin gösterimiyle başladı.

Programa Özel'in yanı sıra Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, ağabeyi Ahmet Tatar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Tatar'ın silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Özel, izletilen belgeselle Tatar'ın, hayata umutla bakan, hem çok özel hem de herkes kadar sıradan, sahici, hayatı; bir baba, bir eş ve namuslu bir subay olarak yaşayan tarafını tanıdıklarını söyledi.

Uğradığı haksızlık karşısında Tatar'ın, kötülüğe aşina olanların hesap ettiğinin çok ötesinde bir acı yaşadığına dikkati çeken Özel, "İlk tutuklulukla ikinci tutukluluk arasında geçen ve ikincisi gerçekleşmeden önce de kendi hayatına son veren kısacık ama çok ağır bir kesit izledik. Anı defteri var. Yazmadan önce şöyle bir baktım. Uzun yazanlar var, kısa yazanlar var ama bütün yazanlar aynı Ali Tatar gibi, eşi gibi, ağabeyi gibi, arkadaşları gibi, komşuları gibi hep iyi insanlar." diye konuştu.

Tatar'ın son mektubundaki ifadelerini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Mektubundaki emaneti emanetimizdir. Ailesini ailemiz, davasını davamız biliyoruz. Benim bir kızım var. Ali Tatar'ın da bir kızı var. Onu da kızım biliyorum. ve şunu söyleyeyim; gün gelip bunların hesabı sorulup hep birlikte 'Ali Tatar'ın öcü alınmıştır. Ali Tatar için adalet yerine gelmiştir. Kumpas davaları, kumpas mağdurları için artık adalet yerine gelmiştir.' diyene kadar mücadeleye devam. Ant olsun."

Program, "Masumiyet" isimli dans koreografi gösterisi ve müzik dinletisinin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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