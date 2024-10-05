CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ünsal Matkap ve Yeliz Acar'ın Düğününde Nikah Şahidi Oldu

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın oğlu Ünsal Matkap ve Yeliz Acar çiftinin düğün törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın oğlu Ünsal Matkap ve Yeliz Acar çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan CHP Genel Başlanı Özel, Matkap ve Acar ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.