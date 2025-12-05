Özgür Özel, Erkan Baş'ı Arayarak Dayanışma Duygularını İletti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MESEM uygulamasını protesto eden 16 Türkiye İşçi Partili gencin tutuklanması nedeniyle TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla arayarak, dayanışma duygularını iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partili 16 gencin MESEM protestoları nedeniyle tutuklanması üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla aradı. Gençlerin durumu hakkında bilgi alan CHP Genel Başkanı Özel, TİP Genel Başkanı Baş'a dayanışma duygularını iletti. Özel ayrıca, hukukçu Parti Meclisi üyelerini, 16 genci cezaevinde ziyaret etmek, bilgi almak ve destek olmak üzere görevlendirdi.