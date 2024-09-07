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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Komite Toplantısına Başkanlık Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda Sosyalist Enternasyonal komite toplantısını yönetti. Toplantıya Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ve Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven de katıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Küresel ve Yerel Sorunlara İlerici Çözümler" başlıklı Sosyalist Enternasyonal komite toplantısına başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayında, "Küresel ve Yerel Sorunlara İlerici Çözümler" başlıklı Sosyalist Enternasyonal komite toplantısını yönetti.

Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven dün, CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na tebrik mesajı göndermişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Stefan Löfven Özgür Özel Politika Güncel Ankara

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