CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ressam Bedri Baykam ile Görüştü

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ressam Bedri Baykam ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Özel, görüşmeye ilişkin, "Baykam'ı baba evinde ağırladık. Çok etkin bir üyemiz olan kendisinin tüzük değişikliğimize ilişkin önerilerini de aldık" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde ressam Bedri Baykam ile görüştü. Resmi X hesabından görülmeye ilişkin fotoğraflar paylaşan Özel, şu notu düştü:

"Çok değerli sanatçı dostumuz Bedri Baykam'ı baba evinde ağırladık. Kendisi dünya sanat tarihi haritasını ve çok sayıda yazılı eserini partimize hediye etme nezaketini gösterdi. Ayrıca çok etkin bir üyemiz olan kendisinin tüzük değişikliğimize ilişkin önerilerini de aldık. Hem çok verimli hem de çok keyifli bu ziyaret için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum."