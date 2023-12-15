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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osman Özgüven'e Yaşam Boyu Onur Plaketi Takdim Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının hikayesini anlatan Yerel Devrim belgeselinin Ankara galasında Osman Özgüven'e Yaşam Boyu Onur plaketi takdim etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının hikayesini anlatan Yerel Devrim belgeselinin Ankara galasında Osman Özgüven'e Yaşam Boyu Onur plaketi takdim etti. Özel törende, "Böyle bir belgeselde anlatıcılardan birisi olmak benim için çok büyük bir onur. Böyle bir şeyi hayal edemezdim, hayatımdaki en büyük ödül bu olurdu benim için; Osman Özgüven'in belgeselinde bir kare görünmüş olmak. Eğer Osman Özgüven 1984-94 arası Dikili'de Belediye Başkanı olmasaydı Özgür Özel burada olmazdı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu akşam, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının hikayesini anlatan Yerel Devrim belgeselinin Ankara galasına katıldı. Özel, Osman Özgüven'e Yaşam Boyu Onur plaketi takdim etti.

Törende Özel'e; CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti.

Plaket takdimi öncesi konuşan Özgüven, "Aslında filmi seyrettiniz, söyleyecek bir şey kalmadı ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Sayın Başkanımız ilk defa ödül veriyor, o da Osman Özgüven'e" dedi.

"OSMAN ÖZGÜVEN 1984-94 ARASI DİKİLİ'DE BELEDİYE BAŞKANI OLMASAYDI ÖZGÜR ÖZEL BURADA OLMAZDI"

Özgüven'den sonra söz alan Özel ise şunları söyledi:

"Böyle bir belgeselde anlatıcılardan birisi olmak benim için çok büyük bir onur. Böyle bir şeyi hayal edemezdim, hayatımdaki en büyük ödül bu olurdu benim için; Osman Özgüven'in belgeselinde bir kare görünmüş olmak. Eğer Osman Özgüven 1984-94 arası Dikili'de Belediye Başkanı olmasaydı Özgür Özel burada olmazdı.

Bende eşitliğe, sola, sosyalizme, sosyal demokrasiye, Atatürkçülük'e dair ne temel atıldıysa o temellerin tamamı Dikili Festivalleri sırasında atıldı. Beni solcu-sosyal demokrat yapan Dikili Festivali'ni yapan ve babam gibi sevdiğim Osman Özgüven yaptı. Biz savaşı, düşmanlığı Kenan Evren'den öğrenmiştik; barışı ve kardeşliği Osman Özgüven'den öğrendik."

Kaynak: ANKA / Güncel

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